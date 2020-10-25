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وزارة المالية تعلن إقفال 3 دوائر في كورنيش النهر والسجل العقاري في جبيل

منذ 33 دقيقة
وزارة المالية

وزارة المالية

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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية إقفال دوائر تحصيل بيروت، ضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال يومي غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء للقيام بعملية التعقيم نظرا لإصابة بعض موظفيها بفيروس كورونا، على أن تعود للعمل كالمعتاد يوم الأربعاء المقبل.

وأشار في بيان إلى أن “فروع خدمات المكلفين لهذه الدوائر الثلاثة سوف تنتقل مجددا من مبنى وزارة المالية – كورنيش النهر إلى مبنى مديرية الواردات – بشارة الخوري”، و”خدمات المكلفين في دائرة ضريبة الدخل في بيروت ستباشر عملها في مبنى مديرية الواردات- بشارة الخوري إعتبارا من يوم غد الإثنين، في حين تبقى دائرة الضرائب غير المباشرة في مبنى وزارة المالية- كورنيش النهر إلى حين إنجاز التصليحات”.

وفي بيان آخر، أعلن المكتب الإعلامي، “إقفال دائرة أمانة السجل العقاري في جبيل لمدة 3 أيام للقيام بعملية التعقيم نظرا لإصابة بعض موظفيها بالكورونا، على أن تعاود المباشرة بالعمل صباح نهار الجمعة في 30 الحالي”.

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