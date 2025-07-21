وزارة المالية حولت مساهمة مالية كبيرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان رسمي، أنها باشرت الإجراءات اللازمة لتحويل مساهمة مالية ضخمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بقيمة 5,824,942,611,000 ليرة لبنانية (أي خمسة آلاف وثمانمئة وأربعة وعشرون ملياراً وتسعمئة واثنان وأربعون مليوناً وستمئة وأحد عشر ألف ليرة لبنانية)، وذلك من موازنة العام 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه المساهمة مخصصة بالكامل لفرع المرض والأمومة في الصندوق، وقد استكملت آلياتها القانونية والإدارية بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وتوافقها مع الأطر الرقابية الرسمية.

ويأتي هذا التحويل المالي في سياق الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم القطاع الصحي والاجتماعي في لبنان، وتحديدًا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعاني منذ سنوات من أزمات مالية حادة نتيجة تراكم المتوجبات وعدم انتظام التمويل الحكومي.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد وجّه في الأشهر الماضية عدّة نداءات للمسؤولين للإسراع في تحويل المساهمات المطلوبة من الدولة، محذرًا من تداعيات خطيرة على قدرة فرع المرض والأمومة في تغطية تكاليف العلاجات والاستشفاء، في ظل ارتفاع الكلفة الصحية وتراجع قيمة الليرة اللبنانية.

وتُعدّ هذه الخطوة مؤشراً على نية الحكومة، من خلال وزارة المالية، إعادة انتظام دفع المستحقات المتوجبة للصندوق، ضمن سياسة أوسع تهدف إلى استدامة نظام الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية للمضمونين، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.