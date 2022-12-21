وزارة المال: تحويل لـ1039 بلدية و59 اتحاد بلديات الدفعة الثانية من عائداتهم عن 2020

أعلنت وزارة المالية أنها “حولت لصالح (1039) بلدية مبلغا وقدره /215.132.302.000/ل.ل. (مائتان وخمسة عشر مليارا ومائة واثنان وثلاثون مليونا وثلاثماية والفي ليرة لبنانية)، من صندوق الخزينة المركزي، يمثل الدفعة الثانية والأخيرة 50 في المائة من عائدات البلديات (عن العام 2020)، بموجب المرسوم 9930 تاريخ 29/8/2022 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحاد البلديات عن العام 2020).

كما حولت لصالح (59 اتحادا) من اتحادات البلديات مبلغا وقدره /21.524.580.000/ل.ل. (واحد وعشرون مليارا وخمسماية وأربعة وعشرون مليونا وخمسماية وثمانون ألف ليرة لبنانية) يمثل الدفعة الثانية والأخيرة 50 في المائة من عائدات اتحادات البلديات وفقا للمرسوم المذكور أعلاه (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات عن العام 2020).