الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة المال: ما تسلّمناه من ألفاريز أند مارشال مسودة أولية

منذ 6 دقائق
وزارة المالية

وزارة المالية

A A A
طباعة المقال

صدر عن وزارة المال بيان قالت فيه: “مرة جديدة، توضح وزارة المالية أن ما تسلمته من شركة ألفاريز أند مارشال ليس سوى مسودة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي. ثم إن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة، وذلك وفقا لبنود العقد، من أجل توفير المعطيات التي يحتاج إليها التقرير”.

وأشارت الوزارة إلى أنّها “ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي إلى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه”.

وأكّدت أنّ “وزير المالية يوسف الخليل أعد كتب إجابة يوجهها إلى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن”.

واعتبرت أنّ “ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تنسب إلى التقرير هي معطيات غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش”.
O

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الخارجية والمغتربين
    "الخارجيّة": نحمّل إسرائيل مسؤولية أي تصعيد
    وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري
    المكاري: الحقيقة والعدالة وحدهما تثلجان قلب بشري وآل طوق
    وزير الاتصالات جوني القرم
    هل تُعدَّل تعرفة قطاع الاتّصالات الثابت؟

    الأكثر قراءة

    كيف توفّيت الطفلة لين طالب؟
    شعار الفيفا
    الاحتفال ممنوع.. أبرز التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم
    بشري
    ما دور "حزب الله" و"سرايا المقاومة" في الصراع بين بشري وبقاع صفرين؟