وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري ودعم مشاريع البنى التحتية

نظّمت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورشة عمل في مقرّ وزارة الأشغال العامة والنقل، بمشاركة وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب فريقي عمل الوزيرين.

خُصّصت الورشة لاستعراض آليات توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في تطوير العمل الإداري والتقني داخل وزارة الأشغال، وجرى خلالها عرض شامل قدّمته شركة استشارية عالمية حول محاور استراتيجية لتسريع الإجراءات الإدارية، تبسيط الخدمات المقدّمة للمواطنين، واعتماد حلول ذكية. كما تطرّق العرض إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات صيانة البنى التحتية، وتحليل البيانات الهندسية، وتعزيز السلامة العامة.

وأكد الوزير كمال شحادة أنّ “هذه الورشة تترجم رؤيتنا لوضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الوزارات والهيئات العامة، عبر مبادرات عملية تسهم في تسريع التحول الرقمي”، مشدداً على أنّ دمج حلول الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI) سيتيح للبنان تقديم خدمات أكثر أمانًا وكفاءة، ويمهّد الطريق لتحديث الإدارة العامة بشكل مستدام يخدم المواطن أولاً.

من جهته، شدّد الوزير فايز رسامني على أنّ “التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدثا تحولًا جذريًا في كيفية صيانة البنى التحتية، وإدارة التوسع الحضري، وتعزيز السلامة العامة”، لافتاً إلى أنّ الورشة سلّطت الضوء على خطوات عملية لتحديث عمل وزارة الأشغال بما ينعكس إيجاباً على حياة كل مواطن ومقيم.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات، وضرورة وضع خارطة طريق تنفيذية تضمن نقل التصورات النظرية إلى واقع ملموس، بما يسهم في تحديث الإدارة العامة وتطوير البنى التحتية والخدمات في لبنان.