الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزراء الدفاع والداخلية والأشغال تفقدوا المعابر الشمالية

منذ 4 دقائق
وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامني

وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامني

A A A
طباعة المقال

جال وزراء الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يرافقهم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن حسان عوده والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، على المعابر الحدودية في شمال لبنان، لتفقد أوضاعها والاطلاع على الإجراءات المتخذة لمغادرة اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري.

وشملت الجولة معابر العريضة، العبودية والبقيعة، حيث تم الاطلاع على التدابير المتخذة لتنظيم عودة النازحين السوريين. واستمع الوفد إلى شرح عن آلية التسجيل والعبور، مؤكدا “تسهيل الإجراءات ضمن الأطر القانونية والأمنية ومراعاة البعد الإنساني، مع التشديد على التعاون بين الجيش والأجهزة المعنية لضمان عودة منظمة”.
واستكملت الجولة في ثكنة النقيب الشهيد سيمون شاهين – شدرا، حيث اجتمع الوفد بقائد وضباط القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود وفوج الحدود البرية الأول، وعرض شرح مفصل عن المهمات والإجراءات العملانية لتعزيز الأمن وضبط الحدود.

    المزيد من أخبار لبنان

    اطلاق نار
    إشتباكات عنيفة وأسلحة رشاشة تهزّ مخيم البرج
    عناصر من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
    سباق الجيش تحت شعار "مع بعض منوصل" برعاية هيكل الأحد في 28 الحالي
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي عرض مع جونسون جهود التوصل إلى وقف النار واستقبل سفير تركيا

    الأكثر قراءة

    هواية الـParagliding
    صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟