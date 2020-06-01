وزراء يعانون الأمرين لجهة التدخلات… وأسبوع حافل بالانتظارات والاستحقاقات

مع تقدّم إعادة فتح البلد، بدءا من هذا الأسبوع، على الرغم من ثبات الإصابات بفيروس كورونا ‏لدى العائدين (27 إصابة في الـ24 ساعة الماضية)، كشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان عدداً من الوزراء، يعانون الأمرين.

لجهة ‏التدخلات الجارية، وإعاقة عمل وزاراتهم، سواء في ما يتعلق بتنفيذ الخطط، أو إصدار ‏التشكيلات القضائية، أو التعيينات الإدارية أو ما شاكل، فضلاً عن تدخل بعض السفارات، ‏في ما خص بالضغط، لجهة إعاقة عمل بعض الوزراء، أو التهديد بفرض عقوبات إضافية ‏على شخصيات لبنانية، أو دعم خيارات على حساب خيارات‎.‎

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وفي بحر الأسبوع الطالع، الحافل بانتظارات واستحقاقات من شأنها أن تعزز النقمة أو ‏تخفف من وطأة الانتقادات لأداء الحكم والحكومة، يمكن تسجيل الآتي‎:‎

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‎1- ‎اختبار القدرة على احتواء أزمة الدولار، الذي بات سعره خارج السيطرة، بعد عودة ‏الصرافين النظاميين إلى العمل في غضون الساعات الـ48 المقبلة‎.‎

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‎2- ‎اختبار قدرة تعاميم مصرف لبنان على احتواء ازمة الأسعار المرتفعة، بسبب وبلا سبب، ‏من خلال آلية الدعم لعدد من السلع، بسعر لا يتخطى الـ3200 ليرة لكل دولار، وسط سيلان ‏لعاب أصحاب شركات استيراد النفط للاستفادة من هذه العطاءات، تحت ذريعة المطالبة ‏بـ 15 % فرق أسعار‏‎.‎

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‎3- ‎مآل الاتصالات الجارية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاستكمال بنود الجلسة التي ‏رفعها الرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي‎.‎

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‎4 – ‎جلسة مجلس الوزراء في السراي غداً، ومصير التعيينات التي أرجئت في الجلسة الاخيرة ‏يوم الجمعة الماضي‎.‎