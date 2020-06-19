وزني أصدر مشروع مرسوم لنقل اعتماد الى الصحة بقيمة 12 مليار و800 ليرة

وزير المال غازي وزني
وزير المال غازي وزني

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أصدر وزير المال غازي وزني مشروع مرسوم يتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 إلى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 12 مليار ل.ل كمساهمات لتشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة وتأهيل العاملين فيها، على أن يتم صرف المبالغ للمستشفيات التالية: مستشفى الطوارئ في صيدا، شبعا الحكومي، مشغرة الحكومي، الكرنتينا الحكومي، قرطبا الحكومي، صور الحكومي، والمنية الحكومي.

كما أصدر الوزير وزني مشروع مرسوم آخر حول نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 إلى موازنة الصحة العامة بقيمة00 8 مليون ل.ل لزوم تغطية المصاريف الطارئة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي ومراكز الحجر في المستشفيات الحكومية.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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