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وزني أعطى توجيهاته لدفع مستحقات بدلات أتعاب الأطباء

24 - مايو - 2021
آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 12:43 مساءً
غازي وزني

غازي وزني

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أعطى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 18،069،366،000 مليار ليرة كمستحقات بدلات أتعاب الأطباء.

وكما الملفات الاقتصادية والمعيشية والمالية والاجتماعية، يمرّ الملف الصحي في لبنان بتحديات نتيجة الظروف التي نعيشها.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه سيتم دفع بدلات اتعاب الأطباء عن العام 2020.

وتوجه حسن الى المنظمات الدولية، قائلا: “هناك عقود مع المستشفيات موقعة بالدولار الأميركي وهي تدفع بطريقة فريش، ومن حق الطبيب المعاينة والمعالج الاستفادة من هذا الحق سواء فريش او حسب سعر صرف المنصة وعلى نقابة الأطباء والمستشفيات القيام بدورهما بهذا الخصوص وهذا الموضوع حتمي غير قابل لأي تجاوزات، ومن حقكم ان تصل حقوقكم لكم والمطلوب تشكيل لجنة من وزارة الصحة ومن المالية وشخص من اللجنة لمتابعة من أجل تسريع وتيرة الدفع”.

 

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