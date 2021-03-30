وزني: اجراءات سلامة تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، في مكتبه في الوزارة، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الشيخ حسن عز الدين يرافقه معاونه ساجد شحرور، حيث جرى استعراض عدد من القضايا التي تخص وتهم مدينة صور وقضائها بشكل عام.

وخلال اللقاء، أكد النائب عز الدين “ضرورة متابعة إنجاز وتجهيز مكتب السجل العقاري ودائرة المساحة في مدينة صور، لناحية تأمين المستلزمات المطلوبة، وزيادة عدد الموظفين لتسهيل المعاملات ومساعدة المواطنين في صور وقضائها، واختصار المسافات عليهم. وبالتالي، عدم استنزاف الوقت والمال والجهد بالذهاب إلى صيدا، بينما يمكن أن تنجز هذه المعاملة بأسرع ما يمكن في مكتب مدينة صور”.

كما أثار معه فقدان الطابع الأميري من الأسواق.

وفي ما يتعلق بمشكلة مشاعات بلدة الناقورة، شدد النائب عز الدين على “ضرورة استرداد ما تبقى من أراض لمشاعات البلدة التي تم الاستيلاء عليها سابقا، من خلال المسار القانوني والقضائي، وتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه ذلك، والمبادرة لإقامة مشاريع تنموية.

وفي الشأن السياسي، دعا النائب عز الدين إلى “تلقف المبادرات التي تطرح للوصول إلى إنجاز تشكيل الحكومة العتيدة للقيام بالإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية وعدم الرهان على تقطيع الوقت لان الانهيار الشامل بات سريعا”.

بدوره، أكد الوزير وزني “أن الوزارة تولي ملف المشاعات أولوية قصوى وتعمل لاستردادها الى ممتلكات الدولة”، ووعد “بالسعي لتذليل العقبات لحل مشكلة القضيتين، سواء في ما يتعلق بمكتب السجل العقاري ودائرة المساحة العقارية في مدينة صور أو مشكلة مشاعات الناقورة”. وأعلن “أن مشكلة الطابع الأميري المفقود في الأسواق في طريقها إلى الحل قريبا”، وقال: “ان الإجراءات التي سيقوم بها حاكم مصرف لبنان تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف”.