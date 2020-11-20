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وزني: الفاريز ومارسال ابلغتنا انهاء الاتفاقية معها للتدقيق الجنائي

منذ 7 ساعات
وزير المال غازي وزني

وزير المال غازي وزني

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بناء على طلبه وبحضور الوزير السابق سليم جريصاتي، حيث اعلم الوزير وزني رئيس الجمهورية بأنه تلقى اليوم الجمعة كتاباً من شركة “الفاريز ومارسال” بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر- وفق ما ورد في الكتاب المذكور- لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وأوضح الوزير وزني ان رئيس الجمهورية ابلغه ان هذا الامر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان.

ليس بعيدا، كشفت معلومات للـLBCI أن شركة alvarez & marsal ابلغت وزير المالية توقفها عن العمل بسبب تأكدها من عدم حصولها على المستندات التي تحتاج اليها ولعدم تمكنها من تنفيذ مهامها رغم تمديد العمل معها لمدة 3 اشهر

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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