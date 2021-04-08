وزني يوضح ما صرح به إلى وكالة بلومبيرغ

غرد وزير المال فاوضح ما صرح به إلى وكالة بلومبيرغ حيث قال “ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام حول مضمون مقابلة محطة بلومبرغ الشرق مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ” غير دقيق ” وهو اوضح طريق معالجة الخسائر المالية المحتملة عبر خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واصلاحه لاستعادة اموال المودعين”.

ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام حول مضمون مقابلة محطة بلومبرغ الشرق مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني " غير دقيق " وهو اوضح طريق معالجة الخسائر المالية المحتملة عبر خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واصلاحه لاستعادة اموال المودعين — Dr.Ghazi Wazni (@GhaziWazni) April 8, 2021