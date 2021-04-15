وزني يوقع 5 قرارات تتعلق بتمديد المهل الضريبية

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ٥ قرارات تتعلق بتمديد المهل الضريبية:

– تمدد لغاية 05/05/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري عن المبالغ المستحقة للأشخاص غير المقيمين عن الفصل الأول من سنة 2021 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والشركات المشغلة من غير أصحاب الحقوق والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عن تلك المبالغ.

– تمدد لغاية 20/05/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

– تمدد لغاية 05/05/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

– تمدد لغاية 05/05/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر آذار من سنة 2021 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

– تمدد لغاية 05/05/2021 ضمناً، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الأول من العام 2021 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.