وزيرا الصحة والإعلام بعد زيارة الجريحة أماني شرارة: امرأة جبارة!

تفقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، الجريحة والام الثكلى اماني شرارة وابنتها البكر في مستشفى الجامعة الأميركية، حيث تتلقيان العلاج إثر إصابتهما بالغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت مدينة بنت جبيل عصر الأحد الماضي واودت بسائر أفراد العائلة، الاب شادي والأطفال سيلين وهادي وسيلا.

وكان للوزيرين لقاء خاص مع السيدة أماني تقدما فيه بالمواساة والتعزية لها كما للأهل الحاضرين بحضور النائب السابق علي بزي.

وقال الوزير ناصر الدين: “إن السيدة أماني امرأة جبارة من نساء الجنوب الصابرات، وقد حملتنا أمانة كبيرة لنتابع ابنتها البكر ونقف إلى جانبها”.

أضاف: “ان الام، ورغم جراحها، تحدثت عن وطنيتها بقولها انها جنوبية شيعية، تخرجت من مدارس وجامعة مسيحية وأولادها في المدرسة الإنجيلية، وهو ما يعكس ايمانها العميق بالوطن”. اضاف: “أمام عظيم المعاناة واستمرار همجية لا تكبحها أمم أو قرارات أو ترتيبات، ليس أمامنا سوى المزيد من الوحدة الوطنية والتكاتف”.

وتابع: “ان ما حصل جريمة ومجزرة موصوفة بكل المعايير”، مضيفا:”أن هذا العدوان الغاشم ليس بالأمر الجديد على العدو الإسرائيلي، فالذاكرة حافلة بالمجازر منذ تأسيس الكيان حتى اليوم في كل من غزة ولبنان”.

بدوره ذكّر الوزير مرقص بموقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، “حامل شهداء المجزرة في وجدانه وهو في نيويورك، إذ قال ان إسرائيل تمعن في انتهاك القرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة في بنت حبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال. وقد ناشد الرئيس عون المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور، لأن لا سلام فوق دماء أطفالنا”.

وأضاف مرقص: “أقل الإيمان أن نكون موجودين هنا للدعم والمؤاساة والتضامن”.

وأكد “أننا سنتابع في الحكومة ما طلبته السيدة أماني سواء في الموضوع العائلي أو الصحي أو الاجتماعي”, واعدا” بنقل حاجات الام والتعبير عنها في الحكومة”.