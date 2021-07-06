وزيرة الإعلام: قانون الشراء العام خطوة رائدة نحو الاصلاح الاداري

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على “تويتر”: “قانون الشراء العام الذي أقره مجلس النواب هو خطوة رائدة نحو الاصلاح الإداري المنشود منذ عقود والمبني على الشفافية والمساواة والموضوعية في الصفقات العامة،المكون الأساسي للحكم الرشيد.. نأمل تطبيقه بفعالية دون إبطاء وتشكيل هيئة شراء عام مستقلة، كفوءة ونزيهة”.

#قانون_الشراء_العام الذي أقره مجلس النواب هو خطوة رائدة نحو #الاصلاح_الإداري المنشود منذ عقود والمبني على #الشفافية و #المساواة و #الموضوعية في #الصفقات_العامة،المكوّن الأساسي ل #الحكم_الرشيد #good_governance نأمل تطبيقه بفعالية دون إبطاء وتشكيل #هيئة_شراء_عام مستقلة،كفوءة ونزيهة pic.twitter.com/cFLKmPtBXh — Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) July 6, 2021