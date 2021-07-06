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وزيرة الإعلام: قانون الشراء العام خطوة رائدة نحو الاصلاح الاداري

6 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 3:24 مساءً
منال عبدالصمد

منال عبدالصمد

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غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على “تويتر”: “قانون الشراء العام الذي أقره مجلس النواب هو خطوة رائدة نحو الاصلاح الإداري المنشود منذ عقود والمبني على الشفافية والمساواة والموضوعية في الصفقات العامة،المكون الأساسي للحكم الرشيد.. نأمل تطبيقه بفعالية دون إبطاء وتشكيل هيئة شراء عام مستقلة، كفوءة ونزيهة”.

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