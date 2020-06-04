وزيرة الاعلام: الموقف الرسمي من قانون “قيصر” سيحدده وزير الخارجية

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نقلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “لا احد يستطيع اتهامنا بشيء، واتهام الحكومة أمر مؤسف ولا يمكن الاستمرار بالسكوت عنه، وانتم غير معنيين بسنوات من الهدر”.

وأعلنت موافقة مجلس الوزراء على “انهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة حتى 5 تموز ضمنا والابقاء على الانشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل تدريجيا”، مشيرة الى انه “تم الطلب من وسائل الاعلام عرض إعلانات توعوية ضد فيروس كورونا”.

وعن موضوع التعيينات، قالت: “هناك عقبات وهي قيد المعالجة لإحقاق التغيير المنتظر”، وأعلنت “تعيين محمود مكية بالتكليف رئيسا لمجلس الخدمة المدنية لأسبوعين والاتفاق على اجراء التعيينات الخميس المقبل”.

واكدت عبد الصمد أن “ما من تخوف من التظاهرات بل هناك خوف على صحة المتظاهرين”، وقالت: “نحن حرصاء على سلامة التظاهرة لكي تحقق أهدافها”.

واوضحت ان “الموقف الرسمي من قانون “قيصر” سيحدده وزير الخارجية ناصيف حتي، وتم تشكيل لجنة وزارية لبحث هذا الموضوع”.