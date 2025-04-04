السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة البيئة بحثت مع دارفور التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة عن المحيطات

4 - أبريل - 2025
وزيرة البيئة تمارا الزين مع اوليفيه بوافر دارفور

وزيرة البيئة تمارا الزين مع اوليفيه بوافر دارفور

A A A
طباعة المقال

التقت وزيرة البيئة تمارا الزين، تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة عن المحيطات في حزيران المقبل، اوليفيه بوافر دارفور، الذي سمّاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سفيراً خاصاً للقطبين والشؤون البحرية للبحث في مشاركة لبنان على أعلى المستويات.

تمحور النقاش على ضرورة توقيع لبنان على معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار، التي تعنى بمعالجة الأزمة الثلاثية للبحار وتتمثل في تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

كما عرضت الزين تصوّرها لتعافي البحر اللبناني الذي يتعرض للتدهور بسبب عوامل طبيعية عدة، بالإضافة إلى الأنشطة البشرية مما يؤثر سلباً على الحياة البحرية ويقوّض المجتمعات الساحلية ويضرّ بصحة المواطنين.

وأكّدت أنّ “هذا التصوّر ينطلق من معالجة الاسباب قبل النتائج، وعبر كل القطاعات المرتبطة بالبحر بدءًا من البيئة ومروراً بالإقتصاد الازرق، السياحة، النقل، وغيرها”، مشددة “على ضرورة دعم فرنسا والأمم المتحدة للمبادرات اللبنانية في هذا الإطار”.

واتفق الطرفان على التنسيق الوثيق لضمان أكبر استفادة ممكنة للبنان من مقررات مؤتمر حزيران ومن أي صندوق تمويلي قد ينشأ للمساهمة في معالجة التحديات البحرية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الانتخابات البلدية والاختيارية
    تعميم بشأن ترشيح السيّدات لعضوية المجالس البلديّة
    النزوح السوري من ريف حمص إلى شرقي لبنان
    الجيش اللبناني
    الجيش: توقيف 6 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

    الأكثر قراءة

    ديفيد شينكر
    ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
    سلاح "حزب الله"
    الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
    غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟