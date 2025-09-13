وزيرة البيئة تابعت عدداً من المشاريع مع وكالة التنمية الفرنسية

تابعت وزيرة البيئة تمارا الزين عدداً من المشاريع المتعلقة بالوزارة وعقدت في هذا الإطار اجنماعاً مع مسؤولي وكالة التنمية الفرنسية في لبنان للبحث في مشروع التأسيس لعيادات بيئية داخل البلديات بهدف تمكين السلطات المحلية ودعمها معرفياً للتصدي للتحديات البيئية والمناخية، كما ولتحديد الأولويات والآليات التي يجب اتباعها اثناء تأهيل الأراضي التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان وذلك استناداً الى التقرير الذي ستصدره قريباً وزارة البيئة – لبنان.

ثم عقدت اجتماعاً مع مكتب البنك الدولي في لبنان للبحث في مصير المشاريع التي تم تنفيذها ومنها مشروع تأهيل منشأة معالجة النفايات في الكرنتينا وذلك بهدف مواكبة بلدية بيروت مستقبلاً عند تسلّمها الإدارة والمتابعة.