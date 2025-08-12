الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
وزيرة البيئة تحذر: للالتزام بالإرشادات الوقائية وتجنّب أي نشاط قد يؤدّي إلى اشتعال النيران

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2025 10:48 صباحًا
وزيرة البيئة تمارا الزين

نشرت وزيرة البيئة تمارا الزين صورة لإحدى الغابات، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “مع موجة الحر التي تضرب لبنان وارتفاع درجات الحرارة وما يرافقها من تزايد في خطر اندلاع الحرائق، نذكّركم بضرورة توخّي الحيطة والحذر، الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنّب أي نشاط قد يؤدّي إلى اشتعال النيران”.

وختمت بهاشتاغ: #ما تلعب بالنار”.

ويسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط كتل هوائية حارة ورطبة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ10 درجات في المناطق الجبلية والداخلية، و تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد الشعور بالحر، ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار تدريجياً اعتباراً من يوم الجمعة.

