وزيرة التربية تؤكد اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعياً

منذ 46 دقيقة
وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي

وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، إجتماعا إداريا ضم المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم والإرشاد والتوجيه.

وتم البحث في متابعة التحضيرات لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومن ابرز المواضيع عدد أيام التدريس ومدة حصة التدريس وبالتالي الدوام اليومي والأسبوعي مع الأخذ في الإعتبار المدارس التي تعتمد دوامين قبل الظهر وبعده ، كما كان تأكيد على إنجاز المناقلات قبل بدء العام الدراسي،وإعطاء الأولوية لتأمين أفراد الهيئة التعليمية للمدارس كافة.

وتم طرح ومناقشة مواضيع تتعلق بالمناهج المعتمدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ،وإمكانات دمج الصفوف ، ومهام الناظر وامين المكتبة وتحضير المختبر والأساتذة الإحتياط .

وأكدت الوزيرة كرامي أنها مع “الإدارة وجميع المعنيين للوقوف إلى جانب أفراد الهيئة التعليمية والمديرين من اجل إنجاز عام دراسي مميز”. وأكدت “اعتماد أربعة أيام تدريس اسبوعيا”،

واشارت الوزيرة إلى مركزية المعايير ولامركزية التنفيذ من خلال المناطق التربوية وان كل هذه التوجهات سوف تصدر بقرارات.

