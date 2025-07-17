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وزيرة التربية تتفقد مركز التصحيح في بئر حسن

منذ 18 دقيقة
وزيرة التربية في مركز تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية في بئر حسن

وزيرة التربية في مركز تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية في بئر حسن

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تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي والمدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ،مركز تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية في بئر حسن، واطلعت على عملية فرز المسابقات ووضع الرقم الوهمي، ومن ثم خلط المسابقات ووضعها في مغلفات جديدة وتسليمها إلى لجان التصحيح.

ثم اجتمعت بالعديد من لجان تصحيح المواد حيث كان العمل منصبا على وضع أسس التصحيح، وسألت عن الأسئلة والمعايير التربوية المعتمدة واكدت على اهمية إظهار إمكانات التلاميذ من دون تعجيز أو تعقيد.

وأجابت الوزيرة على أسئلتهم حول بدلات التصحيح كاشفة ان الوزارة أرسلت دراسة إلى وزارة المالية بهذا الخصوص.

وزارت قاعات التصحيح حيث تبين لها أن العديد من المواد بدأ تصحيحها منذ ايام، وعاينت كيفية إجراء التصحيح الأول والتصحيح الثاني ومن ثم المقرر، كما شهدت كيفية إدخالها إلى النظام المعلوماتي.

وهنأت الجميع على جهودهم وعطاءاتهم مؤكدة أنها تبذل أقصى الجهود، لكي توفر لهم بدلات عادلة تتوافق مع حجم الجهود التي يبذلونها.

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