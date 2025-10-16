وزيرة التربية تطلق خمسة مشاريع إصلاحية في التعليم بالشراكة مع اليونسكو لتعزيز الجودة والحوكمة

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ندوة متخصصة لعرض خمسة مشاريع إصلاحية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، بحضور المستشار التربوي الأول الدكتور عدنان الأمين، والمديرين العامين للتربية والتعليم العالي، ورؤساء الوحدات والمختصين من الجامعات اللبنانية والخاصة.

وأكدت كرامي أن المشاريع الخمسة تمثل المرحلة الأولى من خطة شاملة للنهوض بقطاع التعليم، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتطوير التشريعات، وضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين القطاع الرسمي والخاص، مشيرةً إلى أن الإصلاح في التعليم العالي يتطلب رؤية واضحة واستمرارية، وأن النقاش الجماعي والتفكير المشترك هما أساس التخطيط للمستقبل.

من جهته، وضح الدكتور عدنان الأمين أن الإصلاح التربوي يتجاوز الترقيعات المؤقتة، مشبهًا الوضع بـ”شبابيك منزل مكسورة لا تُصلح إلا بخطوات منهجية مستمرة”، مشددًا على أهمية مواجهة الواقع الموروث الذي يعيق تطوير المؤسسات التربوية وارتباطها بالمصالح السياسية والاجتماعية.

وعرضت فرق العمل المشاريع الخمسة:

1. إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي.

2. مشروع قانون الشروط العامة للتعيين والترفيع في الجامعة اللبنانية (مشروع الرتب والترقية).

3. مشروع مرسوم التفرغ في الجامعة اللبنانية لضمان الشفافية والاستحقاق.

4. مشروع مصفوفة المدى والتتابع في المناهج اللبنانية الجديدة لتعزيز التكامل التعليمي.

5. مشروع قانون تعيين الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي وفق معايير مؤهلات تربوية محددة.

وأوضحت الوزيرة كرامي أن المشاريع تمثل نقاط انطلاق نحو إصلاح أعمق وشامل، داعيةً الأساتذة والخبراء لمواصلة تقديم الأفكار والمقترحات لضمان تحقيق التغيير الفعلي، ولضمان توفير معلم مؤهل ومتميز لجميع الطلاب في النظام الرسمي والخاص.