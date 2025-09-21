وزيرة التربية: دقيقة صمت في المدارس الإثنين حداداً على شهداء مجزرة بنت جبيل

استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، بشدّة المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق أطفال وعائلتهم في بلدة بنت جبيل، ووصفتها بأنها “جريمة تجسّد إصرار العدو على ضرب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط”.

وفي بيان صدر مساء الأحد، قالت كرامي إنّ “هذه الجريمة البشعة تفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته في حماية الطفولة البريئة من آلة القتل الصهيونية التي لا تميّز بين كبير وصغير”.

ودعت كرامي جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة إلى الوقوف دقيقة صمت في بداية اليوم الدراسي الإثنين 22 أيلول، “إجلالاً لأرواح الشهداء، ورفضًا لسياسة قتل الأطفال التي باتت نهجًا ثابتًا لدى الاحتلال”.

وأكدت الوزيرة أن “ردّنا على هذا الاعتداء سيكون بمزيد من الصمود في أرضنا ومدارسنا، وتعزيز التكاتف لحماية حق أطفالنا في حياة كريمة وتعليم يليق بهم، ويمكّنهم من مواجهة الجهل والظلم الذي تحاول هذه الاعتداءات تكريسه”.

وفي السياق نفسه، أعلنت عدد من مدارس الجنوب إقفال أبوابها الإثنين، تعبيرًا عن التضامن مع ضحايا الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، والتي أودت بحياة عدد من الأطفال وأفراد عائلتهم.