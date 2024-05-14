وزيرة الثقافة الجزائرية تلبّي دعوة المرتضى لاحياء هذه المناسبة في طرابلس

أبلغ سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن وزيرة الثقافة والفنون في الجزائر الدكتورة صورية مولوجي سوف تلبي الدعوة التي وجهها اليها المرتضى لزيارة لبنان للمشاركة في الاحتفال الرسمي بمناسبة اعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام ٢٠٢٤، الذي سيجري في الرابع والعشرين من أيار الحالي في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس.

كما أبلغه أنه وفي “رسالة محبة وتضامن ودعم معنوي للبنان وللشعب اللبناني، فإن فخامة رئيس الجمهورية في الجزائر السيد عبد المجيد تبّون اوعز للوزيرة الجزائرية بأن تصطحب معها فرقة تراثية جزائرية لتشارك بدورها في احياء الفعاليات في ذلك اليوم، عربون محبة للبنان واللبنانيين ولطرابلس والطرابلسيين وتضامن معهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.