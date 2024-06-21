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وزيرة الخارجية الألمانية في لبنان الأسبوع المقبل.. ماذا في التفاصيل؟

منذ 18 ثانية
لبنان - ألمانيا

لبنان - ألمانيا

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تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت برلين (الجمعة 21-6-2024).

ونقلت “فرانس برس” عن متحدثة باسم وزارة الخارجية ان بيربوك ستتوجه إلى إسرائيل الإثنين مباشرة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ولدى وصولها إلى إسرائيل ستلقي بيربوك التي زارت المنطقة مرات عدة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، خطابا في مؤتمر هرتسليا الأمني.

وستجري الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وستلتقي بيربوك أيضا بنظيرها الاسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس المحتلة.

ثم تتوجه إلى لبنان لمحادثات مع المسؤولين في بيروت.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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