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وزيرة الخارجية الكندية تصل إلى بيروت في زيارة رسمية

منذ 7 دقائق
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

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وصلت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إلى بيروت صباح اليوم في زيارة رسمية تستمر حتى يوم غد.

وقد استقبلتها في المطار سفيرة كندا، ستيفاني ماكولم، ومدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين، أسامة خشاب، بالإضافة إلى عدد من أركان السفارة الكندية في لبنان.

تأتي زيارتها ضمن جولة في المنطقة تشمل تركيا واليونان، ولبذل الجهود من أجل العمل على استقرار الأوضاع في لبنان اذ ان لكندا جالية كبيرة فيه، كما أن هناك جالية لبنانية كبيرة في كندا.

يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون، قائد “اليونيفيل” الجنرال أرولدو لاثارو وستزور أحد المشاريع الإنمائية التي تمولها كندا في بيروت.

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