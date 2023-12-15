وزيرة الخارجيّة الألمانية: يجب على "حزب الله" الانسحاب من الخط الأزرق

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنلينا بربوك، اليوم الجمعة، إلى انسحاب “حزب الله” من الخط الأزرق في جنوب لبنان.

وقالت بربوك في هذا السياق، إنّه “يجب على حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى الانسحاب من الخط الأزرق”.

هذا وقد التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في برلين، نظيرته الألمانية، في حضور سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب.

بو حبيب شكر لـ “السلطات الألمانية دعمها للبنان ومساهمتها في اليونيفيل”، وقال: “ندعو إلى سلة متكاملة لتطبيق القرار 1701، ومن ضمنها الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية”.

وأشار إلى أن “لا سلام شامل من دون الفلسطينيين”، وقال: “إن مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مفتاح السلام والاستقرار في منطقتنا”.