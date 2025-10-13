الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة السياحة لورا لحود تزور محمية حرج اهدن وتطلع على مشاريعها المستقبلية

منذ 26 دقيقة
وزيرة السياحة لورا الخازن لحود

وزيرة السياحة لورا الخازن لحود

A A A
طباعة المقال

زارت وزيرة السياحة لورا لحود محمية أهدن، حيث كان في استقبالها رئيس بلدية زغرتا – أهدن المهندس بيارو زخيا الدويهي ومديرة المحمية المهندسة سندرا كوسا سابا، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي وفريق عمل المحمية.

توقفت الوزيرة عند مقر عين البياض، أحد مداخل المحمية، والتقت زوار المحمية من مختلف المناطق اللبنانية، مستمعةً إلى انطباعاتهم حول جمال المكان. كما اطلعت على ملخص خطة عمل المحمية ومشاريعها المستقبلية، مؤكدة على أهميتها كمختبر علمي وحاضنة للتنوع البيئي.

وفي ختام الزيارة، قدّمت إدارة المحمية للوزيرة أرزة من مشتلها كرمز لتقدير جهودها ودعمها للبيئة والطبيعة اللبنانية

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

بلدية تنورين
تنورين تطلق "وادي عين الراحة – درب القديسين" احتفالًا بتطويب الحبيس أنطونيوس طربيه
سمير جعجع
جعجع يلتقي نادي الشبيبة البوشرية: الرياضة للمجتمع وليس للسياسة
نقيب الصيادلة جو سلوم
مكافحة الأدوية المزورة والمهربة في لبنان.. ماذا كشف نقيب الصيادلة جو سلوم!؟

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها
تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!