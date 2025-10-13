وزيرة السياحة لورا لحود تزور محمية حرج اهدن وتطلع على مشاريعها المستقبلية

زارت وزيرة السياحة لورا لحود محمية أهدن، حيث كان في استقبالها رئيس بلدية زغرتا – أهدن المهندس بيارو زخيا الدويهي ومديرة المحمية المهندسة سندرا كوسا سابا، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي وفريق عمل المحمية.

توقفت الوزيرة عند مقر عين البياض، أحد مداخل المحمية، والتقت زوار المحمية من مختلف المناطق اللبنانية، مستمعةً إلى انطباعاتهم حول جمال المكان. كما اطلعت على ملخص خطة عمل المحمية ومشاريعها المستقبلية، مؤكدة على أهميتها كمختبر علمي وحاضنة للتنوع البيئي.

وفي ختام الزيارة، قدّمت إدارة المحمية للوزيرة أرزة من مشتلها كرمز لتقدير جهودها ودعمها للبيئة والطبيعة اللبنانية