الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة الشؤون الاجتماعية: التحفيزات المادية تُسهل عودة النازحين

منذ 19 ثانية
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد خلال جولتها في عكار

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد خلال جولتها في عكار

A A A
طباعة المقال

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في حديث لـ”الجديد”، أن “عودة النازحين السوريين منظمة والتحفيزات المادية هي من تُسهل هذه العودة”.

من جهته، قال الامن العام لـ”الجديد”: “الراغبون في العودة من النازحين السوريين الى بلادهم يمنحون اعفاء من الضرائب والرسوم”.

من زاوية آخرى، وقبل أبام استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد في مكتبها مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السيدة مورغان أورتاغوس، في حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت السيد كيث هانيغان.

تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيّما الوضعين الأمني والاجتماعي في الجنوب، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتعزيز حضور الدولة في المناطق المتضرّرة. كما جرى بحث برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الوزارة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالوضع المعيشي والإنساني في الجنوب.

وأكدت الوزيرة السيّد أنّ تعزيز حضور الدولة في الجنوب وتقديم خدماتها يتطلّب تثبيت الاستقرار عبر تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأشارت إلى أنّ لبنان يحتاج اليوم إلى اهتمامٍ دولي مضاعف ودعمٍ فعليّ من المجتمع الدولي لمساندة مؤسساته في مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، لأنّ استقرار لبنان هو من استقرار المنطقة.

كما عرضت الوزيرة السيّد استراتيجية الوزارة الجديدة وخطتها التنفيذية المستقبلية، مشددة على أنّ التنمية الاجتماعية في لبنان تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الوطني.

    المزيد من أخبار لبنان

    علما السعودية ولبنان
    رسالة سعودية.. لبنان أمام خيار حسم ملف سلاح "حزب الله" أو الانغلاق على الدولة
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    باراك يحذر: على لبنان مواجهة النتائج بنفسه وواشنطن خارج المعادلة
    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    عون يدعو لتفعيل المؤسسات ويؤجل البت بقانون الانتخاب إلى اللجنة الوزارية

    الأكثر قراءة

    مدرسة -تعبيرية
    توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
    الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
    دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!
    هولندا
    حزب الديمقراطيين دي-66 يتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات هولندا