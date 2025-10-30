وزيرة الشؤون الاجتماعية: التحفيزات المادية تُسهل عودة النازحين

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في حديث لـ”الجديد”، أن “عودة النازحين السوريين منظمة والتحفيزات المادية هي من تُسهل هذه العودة”.

من جهته، قال الامن العام لـ”الجديد”: “الراغبون في العودة من النازحين السوريين الى بلادهم يمنحون اعفاء من الضرائب والرسوم”.

من زاوية آخرى، وقبل أبام استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد في مكتبها مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السيدة مورغان أورتاغوس، في حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت السيد كيث هانيغان.

تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيّما الوضعين الأمني والاجتماعي في الجنوب، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتعزيز حضور الدولة في المناطق المتضرّرة. كما جرى بحث برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الوزارة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالوضع المعيشي والإنساني في الجنوب.

وأكدت الوزيرة السيّد أنّ تعزيز حضور الدولة في الجنوب وتقديم خدماتها يتطلّب تثبيت الاستقرار عبر تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأشارت إلى أنّ لبنان يحتاج اليوم إلى اهتمامٍ دولي مضاعف ودعمٍ فعليّ من المجتمع الدولي لمساندة مؤسساته في مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، لأنّ استقرار لبنان هو من استقرار المنطقة.

كما عرضت الوزيرة السيّد استراتيجية الوزارة الجديدة وخطتها التنفيذية المستقبلية، مشددة على أنّ التنمية الاجتماعية في لبنان تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الوطني.