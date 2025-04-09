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وزيرة الشؤون الاجتماعية تابعت جولتها على مراكز تابعة للوزارة في عكار

منذ 4 ساعات
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد خلال جولتها في عكار

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد خلال جولتها في عكار

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تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد جولتها في عكار، فزارت مركز الوزارة في حلبا، والتقت خمس عائلات اطلعت منها على اوضاعها وطريقة استفادتهم من بطاقات الشؤون.

بعد ذلك زارت السيد مركز رحبة للشؤون الاجتماعية، ثم التقت احدى عائلات البلدة واطلعت على اوضاعها وظروفها المعيشية.

“مركز الصفدي”

وانتقلت الى “مركز الصفدي” في دير دلوم، حيث كان في استقبالها الوزير السابق محمد الصفدي ومسؤولو المركز وموظفوه.

ونوهت وزيرة الشؤون بما شاهدته في المركز، من “انتاجية تتيح الكثير من الفرص لتشغيل اليد العاملة من الرجال والنساء، مما يشكل رافدا اساسيا للتنمية البشرية في المناطق البعيدة.

من جهته، قال الصفدي: “تنصب جهودنا على تقديم الافضل انتاجا ونوعية وفق المعايير العالية، وهدفنا تعزيز دور اليد العاملة واعطاؤها الفرص للعمل بكرامة”.

وقالت السيد في ختام الزيارة: “سعدت كثيرا بما شاهدته في عكار من اصرار على المواطنة الصادقة رغم كل الظروف والمعاناة، وستكون لي زيارات اخرى، بالاضافة الى متابعتي اليومية مع مكاتب الوزارة”.

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