الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزيرة الشؤون الاجتماعية: سابقة هي الأولى من نوعها!

منذ 41 دقيقة
تحويل المساعدات المالية للمستفيدين من برنامج "أمان"

تحويل المساعدات المالية للمستفيدين من برنامج "أمان"

A A A
طباعة المقال

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة “اكس”: “في سابقة هي الأولى من نوعها، تعتمد الدولة اللبنانية آلية الدفع المباشر في صرف مستحقات برنامج “أمان”، بحيث تصل المساعدات مباشرة إلى المستفيدين من دون أي جهة وسيطة.

‏يشكّل هذا الإنجاز نقلة نوعية على صعيد الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، ويوفّر على الخزينة العامة ما بين ٨ و١٢ مليون دولار سنوياً، ستُعاد توجيهها لدعم المزيد من العائلات اللبنانية الأكثر حاجة.

‏نؤكد في وزارة الشؤون الاجتماعية التزامنا الراسخ بالشفافية والعدالة في إدارة البرامج الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وفاعلية، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر "الشمول العالي من أجل اقتصاد مستدام"
    وزير المهجرين: التكنولوجيا ليست ترفا بل ركيزة أساسية للنهوض!
    فيسبوك
    تحذّير من صفحة على "فيسبوك": لا تتفاعلوا معها!
    وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط
    وزير الاقتصاد جال على عدد من المولدات: هيبة الدولة فوق أي اعتبار

    الأكثر قراءة

    دار حضانة
    بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
    قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
    تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة