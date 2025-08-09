السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
وزيرة الشؤون: مساعدات نقدية لـ260 ألف لبناني متضرر من العدوان الإسرائيلي

منذ 36 دقيقة
وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد

وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة “أكس”:

“الدولة حاضرة إلى جانب جميع أبنائها، خاصةً المتضررين مباشرةً جراء العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان. من الجنوب إلى بعلبك وصولًا إلى ضاحية بيروت، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تخفيف آثار الحرب على العائلات المتضررة ودعم قدرتها على النهوض. ‏اليوم، اكثر من ٢٦٠ ألف لبناني في المناطق المتضررة مباشرةً من الحرب يتلقى مساعدات نقدية مباشرة من وزارة الشؤون الاجتماعية على مدة ٦ أشهر، كجزء من التزامنا المستمر بحماية كرامة الناس وتعزيز قدرتهم على عودة حياتهم الطبيعية. ‏هذا الدعم هو رسالة واضحة: لن نترك أحدًا خلفنا، وسنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان وصول المساعدة إلى من هم بأمسّ الحاجة، أينما كانوا”.

