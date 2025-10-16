الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
وزيرة الشباب تتباحث مع منظمة الصحة العالمية حول مشاريع شابة مشتركة

منذ 41 دقيقة
وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان

نورا بايراقداريان

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وفدًا من منظمة الصحة العالمية ضم ممثل مكتب المنظمة في لبنان الدكتور عبدي ناصر أبو بكر، والمسؤولة التقنية لتعزيز الصحة رشا حمزة، ومسؤولة الإعلام هالة حبيب.

وجرى خلال اللقاء التشاور والتنسيق حول جملة من المشاريع التي تنوي الوزارة إطلاقها قريبًا، خصوصًا في المجال الشبابي، واستعراض برامج وأنشطة تهدف إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع.

وأبدى الوفد استعداد المنظمة للتعاون والمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، مؤكّدًا حرصه على دعم الجهود الوطنية التي تعزز الصحة والمبادرات الشبابية في لبنان، بما يحقق شراكة فعّالة بين الوزارة والمنظمة الدولية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

