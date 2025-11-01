وزيرة الشباب والرياضة تُشرك طلاب الإعلام والذكاء الاصطناعي في صنع القرار.. منصة للشباب وتطبيق قريباً

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في قاعة الاجتماعات بالوزارة جمعاً من طلاب الجامعات اللبنانية من اختصاصات الإعلام، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وذلك بعد مراسلتها جميع الجامعات العاملة في لبنان للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري.

ورحّبت بايراقداريان بالطلاب “في وزارتهم”، مؤكدة رغبتها في إشراك الشباب كشركاء فعليين في أنشطة الوزارة وبرامجها، ومطلعة إياهم على أبرز المشاريع القائمة، ومنها “مهرجان الرياضة للجميع”، والاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة والاستراتيجية الوطنية للشباب.

وقدّمت الوزيرة المشروع الخاص بالمنصّة الإلكترونية الموجّهة للشباب، والمنجزة من شركة (IDS) بتمويل وتجهيز من اليونيسف، داعية الحاضرين إلى تقييمها وإبداء ملاحظاتهم قبل إطلاقها الرسمي، “باعتبارها منصّتكم”. وتولى رئيس مصلحة المعلوماتية في الوزارة حمزة حمية شرح تفاصيل المنصّة، قبل أن تستمع الوزيرة إلى أفكار وملاحظات الشباب، مؤكدة استعدادها لأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.

وأبدى الطلاب حماسهم لهذه الخطوة التي تُعد الأولى من نوعها، حيث يجري استقبالهم داخل الوزارة لسماع آرائهم وطموحاتهم. كما أعرب عدد كبير منهم عن رغبتهم في مساندة الوزارة بحسب اختصاصاتهم، فاقترحت عليهم الوزيرة بايراقداريان العمل على إنشاء تطبيق مكمّل للمنصّة، فوافق عدد منهم بحماسة على تولي هذه المهمة “وفق رؤيتهم مع وزارتهم”.

وشددت الوزيرة على أهمية العمل التطوعي في بناء شخصية الشباب وتعزيز دورهم في خدمة الوطن، مؤكدة أن الوزراء أيضاً يؤدّون دورهم من الموقع نفسه، ودعت إلى المبادرة والعمل والمشاركة.

وتم الاتفاق على تكرار اللقاءات لبحث ملفات الوزارة وآلية التعاون مع الشباب، باعتبارهم “الشركاء الحقيقيين” للوزارة التي تسعى لأن تكون مظلة لكل الأنشطة الشبابية والرياضية، وفتح مساحة أوسع أمام الشباب للمشاركة في تنفيذ المبادرات والمشاريع.

وفي ختام اللقاء، أعلنت الوزيرة أن هذه المحطة ستكون الأولى ضمن سلسلة لقاءات لاحقة ستشمل طلاب الرياضة، الاقتصاد، الإدارة وغيرها، بهدف التشبيك وتوحيد الجهود والعمل المشترك لخدمة لبنان.