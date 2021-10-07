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وزيرة الطاقة الأردنية: نأمل بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام

7 - أكتوبر - 2021

شبكة كهرباء

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قالت وزيرة ​الطاقة​ والثروة المعدنية ​الأردنية هالة زواتي، إنها تأمل بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الجاري وإن أي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء لن تخترق قانون قيصر.

وقالت زواتي في مقابلة مع “سكاي نيوز” إنها بحثت الجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا​ لتوصيل ​الكهرباء​ ل​لبنان​، مشيرة ألى أن لبنان يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي.

وشددت على أن “أي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء للبنان لن تخترق قانون قيصر”.

هذا واتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

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