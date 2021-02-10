وزيرة العدل تتحدث عن فضيحة كبيرة!

غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر حسابها على التويتر: “6 اشهر منذ الاستقالة، فترة كافية لتشكيل “حكومة مهمة” لو كان الانقاذ هو المهمة! بس يبدو ان “المهمة” الوحيدة هي العودة للسلطة متل ما قبل 17 تشرين، لإلغاء الخطة الاقتصادية والتدقيق الجنائي ومنع المحاسبة”.

وأضافت: “الفضيحة كبيرة وفيروس الدويلات الطائفية يقاوم بشدة”.