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وزيرة العدل تتحدث عن فضيحة كبيرة!

10 - فبراير - 2021
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم

وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم

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غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر حسابها على التويتر: “6 اشهر منذ الاستقالة، فترة كافية لتشكيل “حكومة مهمة” لو كان الانقاذ هو المهمة! بس يبدو ان “المهمة” الوحيدة هي العودة للسلطة متل ما قبل 17 تشرين، لإلغاء الخطة الاقتصادية والتدقيق الجنائي ومنع المحاسبة”.

وأضافت: “الفضيحة كبيرة وفيروس الدويلات الطائفية يقاوم بشدة”.

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