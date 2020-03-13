أخبار لبنان

وزيرة العدل ومجلس القضاء: تمديد تعليق الجلسات لغاية 20 آذار ضمنا

صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى بيان مشترك يتضمن التدابير الآتية:

“عطفا على البيانين الصادرين بتاريخ 3/3/2020 وبتاريخ 6/3/2020، ونظرا للظروف المستمرة المتعلقة بفيروس “الكورونا” تقرر:

– تمديد تعليق الجلسات أسبوعا إضافيا، أي لغاية يوم الجمعة الواقع فيه 20/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.

المزيد من الأخبار

مضاعفة سرعة الإنترنت: القرار لن ينفذ قبل 10 أيام.. ولماذا…

إلى المحامين… إتبعوا أشد التدابير الوقائية!

– تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين.

– تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.

– يتم تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى من خلال وجود موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

الاوقاف الاسلامية ذكرت المصلين بضرورة التزام التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة

أخبار لبنان

قرار سيزيد 1100 ليرة على حصة الدولة عن كلّ صفيحة بنزين وسيدفع أصحاب المحطات إلى…

أخبار لبنان

التزموا منازلكم وإلا لن تجدوا مكاناً لعلاجكم

أخبار لبنان

الحكومة ستُبقي على السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار

أخبار لبنان

وزير الصحة: الظروف الإقتصادية الحالية لا تسمح إعلان حالة طوارئ

أخبار لبنان

حركة الـMEA الجوية… هذه هي الرحلات التي تم تعليقها والتي ما زالت عاملة