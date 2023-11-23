وزير إسرائيلي: لتهيئة الظروف وتصميم واقع مختلف على الحدود اللبنانية

اعتبر الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب جدعون ساعر، أنّ على تل أبيب أن تهيئ الظروف للتغيير على الحدود الشمالية مع لبنان، للسماح بالعودة الآمنة لسكان المستوطنات.

وقال ساعر: “علينا أن نهيئ الظروف للتغيير في الشمال أيضًا. لا يمكن أن يبدو اليوم التالي مثل اليوم السابق”.

وأضاف: “سيتعين علينا تصميم واقع مختلف على طول الحدود اللبنانية يسمح بالعودة الآمنة لسكان المستوطنات الواقعة على خط النزاع”.

يأتي ذلك فيما اعتبر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، أنّ “دولة لبنان ذات سيادة لكنها تتحمل أفعال حزب الله”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنّ “الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في الشمال، وسنرد على كل مصادر النيران”، مشيرًا إلى أنه “في أي لحظة يمكن أن يحدث أي شيء في الجبهة الشمالية”.

كما أكّد أن “الجيش سيهاجم بقوة ويرد على مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان”، مشددًا على “أننا في جاهزية عالية في الجبهة الشمالية”، وفق تعبيره.