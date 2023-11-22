وزير إسرائيلي يحذر.. هذا الأمر قد يؤدي لحرب في لبنان!

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن هجمات حزب الله “قد تؤدي إلى حرب في لبنان”.

وقال كوهين للمراسلين الأجانب: “لا يمكننا الاستمرار في تحمل هجمات حزب الله، الذي هو امتداد لإيران، وربما تؤدي إلى حرب في لبنان”.

وأضاف: “ليس لإسرائيل مصلحة في فتح جبهة أخرى، لكن لا يمكننا الاستمرار في التسامح مع مثل هذه الهجمات”.

مشيراً إلى إن مسؤولية المجتمع الدولي هي تنفيذ القرار 1701 برمته من أجل منع الحرب في لبنان”.

في السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، إن طائرات حربية أغارت على عدة أهداف لحزب الله داخل لبنان.

ومن بين الأهداف، وفق أدرعي، بنى تحتية وموقع عسكري “عمل فيه مخربون في التنظيم”.