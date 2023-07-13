الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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وزير إسرائيلي يدعو الحكومة للرد في كل مكان على حزب الله

منذ 8 دقائق
دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إلى تحرك إسرائيلي ضد “حزب الله”، الرد في كل مكان بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية أمس الأربعاء..

وقال بن غفير لإذاعة “103” المحلية الإسرائيلية: “يجب الرد في كل مكان، لا يمكننا السكوت عن الاستفزازات وخرق الحدود وعبور الخطوط الحمراء، لا في غزة ولا على الحدود الشمالية”.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية وجهت مساء الأربعاء، رسالة إلى “حزب الله”، بعدم رغبتها في التصعيد، لكنها “لن تسمح بالمساس بالسياج الحدودي أو عبوره”.

جاء ذلك وفق ما أوردته قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، بعد بضع ساعات من انفجار استهدف عدة أشخاص عند “السياج الحدودي مع لبنان”.

ولم توضح القناة الوسيط الذي نقلت من خلاله إسرائيل رسالتها لـ “حزب الله”، لكنها قالت إن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، الذي قاد جهوداً تمخضت عن توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، “يعمل مرة أخرى بين إسرائيل ولبنان، هذه المرة في موضوع الحدود البرية”.

وأضافت “كان”: “بحسب التقديرات، في الحادث الذي حاول فيه عناصر حزب الله ضرب السياج، تقرر استخدام أسلحة غير فتاكة من أجل عدم تفاقم الوضع”، وفق ما نقلت “الأناضول”.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال وزير الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي غادر لزيارة أذربيجان: “ردعنا نشطاء تابعين لحزب الله على الحدود مع لبنان بوسائل غير قاتلة”.

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