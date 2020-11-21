وزير إسرائيلي يرد على الرئيس عون: لا تعرف كل الحقائق في ملف ترسيم الحدود

ردّ وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس على نفي رئيس الجمهورية ميشال عون حول تقديم لبنان سبعة خطوط بحرية مختلفة لتكون حدوداً فاصلة بين البلدين منذ 2007.

وكتب شتاينتس، في حسابه عبر “تويتر”: “قرأت بعناية شديدة ردكم على كلامي الذي نشرتموه على تويتر وكان انطباعي بأنكم لا تعرفون جميع الحقائق”.

وقال شتاينتس إن “منذ شهر كانون الثاني 2007 حين تم التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ولغاية اليوم قدم لبنان سبعة خطوط بحرية مختلفة”، موضحًا: “تم إيداع بعضها في الأمم المتحدة وتم تقديم بعضها الآخر إلى اليونيفيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وتم أخيراً تقديم خطوط أخرى في إطار المحادثات التي تجرى في الناقورة”.

وأوضح شتاينتس أنه “على نقيض ما قامت به الحكومة اللبنانية، أنا أوعزت للوفد الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية وبالتمسك بالخط البحري الذي أودعته إسرائيل في الأمم المتحدة قبل حوالي عشر سنوات”.

وتابع وزير الطاقة الإسرائيلي: “كما أوعزت لوفدنا بانتهاج أسلوب براغماتي في المحادثات، وذلك في محاولة لتخفيف وحلّ الخلاف، من أجل توفير الرفاهية للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين”.