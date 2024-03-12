وزير إسرائيلي يصعّد.. ابدؤوا الحرب على لبنان الآن!

توجّه وزير الأمن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، الى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قائلاً له: “الجيش مسؤوليتك ويجب بدء الحرب على لبنان الآن”.

وأضاف: “توقّفوا عن نشر الفيديوهات وابدأوا بالرد والهجوم الآن”.

يأتي هذا الموقف بعدما أطلق “حزب الله” رشقة صاروخيّة باتجاه مواقع إسرائيليّة في تلال كفرشوبا والسماقة وزبدين.

وقد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، سقوط 70 صاروخاً في هضبة الجولان انطلقت من لبنان.

وفي هذا السياق، فان مجمل المواقف الاسرائيلية والاستعدادات واالسيناريوهات والتدريبات التي تحاكي الحرب مع لبنان تؤشر الى قرار اسرائيلي متقدم في هذا الاتجاه.

ومن يقرأ في ظروف الميدان يستبعد حتى الساعة اقدام اسرائيل على مهاجمة لبنان ويدرج تهويلاتها وكل استعداداتها في اطار الترويج الاعلامي لدفع “حزب الله” الى تطبيق القرار 1701 والتراجع على الاقل نحو 7 كيلومترات عن الخط الازرق ليتسنى للاسرائيليين العودة الى منازلهم في المناطق الحدودية وتخفيف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو المحاصر بالضغوطات من الداخل الاسرائيلي والخارج الدولي والاميركي .