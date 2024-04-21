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وزير إسرائيلي يصعّد باتجاه لبنان.. "ساعة الحسم اقتربت"

منذ 42 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

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اعتبر الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن “ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان اقتربت”.

وأشار غانتس إلى أن جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر وتستوجب التعامل العاجل معها، لافتا الى أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق كل أهداف الحرب بعد لكنه لم يتنازل عن أي منها.

واضاف غانتس في تصريح له، “وحدة المجتمع الإسرائيلي تشكل أهمية وجودية لنا هذه الأيام، ونحن لن نتنازل عن أهدافنا وفي مقدمتها إعادة الاسرى ونحن ملتزمون بإعادتهم”.

واردف “ملتزمون بخلق بديل لسلطة حماس في قطاع غزة، وسنزيد الضغط سياسيا وعسكريا واقتصاديا لإعادة الاسرى”.

إلى ذلك شدد على أن “الوزراء الذين يمسّون بأمن إسرائيل لا ينبغي أن يبقوا في الحكومة الأمنية المصغرة”.

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