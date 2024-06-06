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وزير اسرائيلي لرؤساء بلديات شمالي إسرائيل: استعدوا للقتال ولأيام أكثر صعوبة

منذ ساعة واحدة
بيني غانتس

بيني غانتس

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توجّه رئيس “المعسكر الوطني”، الوزير في “كابينيت الحرب” الإسرائيلي، بيني غانتس، صباح اليوم الخميس، لرؤساء بلديات شمالي إسرائيل، قائلا: “استعدوا لقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل بنا إلى الحرب”.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “الحكومة اللبنانية لا تريد اندلاع حرب واسعة وعليها الضغط على حزب الله”.

كما قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك: “أيّ هجوم للجيش على حزب الله يمكن أن يجلب دماراً رهيباً لإسرائيل بأكملها”.

وأضاف بريك: “غالانت وهاليفي ليسا مستعدين للاعتراف بضعف الجيش وعجزه”.

فيما يتخذ الصراع بين إسرائيل و”حزب الله” شكلاً ينذر بالخطر بعد أكثر من ثمانية أشهر من القتال المستمر منذ اندلاع الحرب في غزة مع تصاعد الأعمال القتالية وإشارة كلا الجانبين إلى الاستعداد لمواجهة أكبر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل أمس الثلاثاء: “إن واشنطن لا تريد أن تندلع حرب شاملة وإنها تحاول السعي إلى حل دبلوماسي”، مضيفة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله.

لكن الضغوط السياسية تتزايد في إسرائيل لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الحزب.

في حين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء: “إن إسرائيل مستعدة للقيام بعمل قوي في الشمال”.

وحذر في ديسمبر كانون الأول من أن بيروت ستتحول “إلى غزة” إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.

من جهته، ذكر نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله قبل أمس الثلاثاء أن الحزب لا يسعى إلى توسيع دائرة الصراع لكنه مستعد أيضا لخوض أي حرب تُفرض عليه.

وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة أن “حزب الله استخدم جزءا صغيرا من قدراته، وأن أي تحرك من إسرائيل لتوسيع دائرة الصراع سيقابل بخراب ودمار وتهجير في إسرائيل”.

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