وزير الأشغال أطلق "مزايدتي الإهراءات والحوض العائم" في مرفأ طرابلس

أقيم في حرم مرفأ طرابلس، حفل إطلاق “مزايدتي الإهراءات والحوض العائم”، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممثلاً بوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وبحضور رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، وعدد من النواب وفاعليات المدينة.

بعد جولة ميدانية على منشأة المرفأ ومحطة الحاويات والأرصفة، والمنطقة الاقتصادية الحرة، عقد اجتماع موسع للجنة الاشغال النيابية برئاسة النائب عطية، ضم إضافة للنواب الوزير حمية ومدير مرفأ طرابلس أحمد تامر وقادة الأجهزة الامنية المولجة حماية المرفأ، واطلع المشاركون على أوضاع المرفأ وسير الخدمات فيه.

بعد ذلك، ألقى تامر كلمة رحّب فيها بالحضور، مثنيًا على “دور حمية واهتمامه بتفعيل عمل المرفأ”، كما شكر لجنة الاشغال النيابية والنواب على “دورهم في تطوير عمل المرفأ”، مؤكدًا أن “مرفأ طرابلس بات يشكل مصدرًا ماليًا كبيرًا للدولة اللبنانية بفضل دعم الوزير حمية وموظفي وعمال المرفأ، وأصبح ينافس المرافئ المحلية والعربية والعالمية”.