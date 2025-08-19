وزير الأشغال: إعادة تشغيل مطار القليعات تمثّل "ركيزة أساسية"

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أنّ المدينة “تمتلك طاقات وإمكانات كبيرة تجعلها نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا ينبغي أن يُصدَّر إلى مختلف المناطق اللبنانية، وما تحتاجه فقط هو الاستقرار لخلق فرص العمل وتحريك عجلة التنمية”.

وأشار خلال كلمة له في جزيرة عبد الوهاب في طرابلس، إلى أنّ “إعادة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات تمثّل “ركيزة أساسية لتحفيز الحركة التجارية والسياحية في الشمال”، موضحًا أنّ “دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمطار أُنجزت وأن المشروع بانتظار الخطوات التنفيذية لإعادة تشغيله”.

وأضاف: أنّ الحكومة الحالية “لا تكتفي بالكلام، بل تركّز على تحقيق الإنجازات الملموسة”، كاشفًا عن”أنّ طرابلس ستكون على موعد مع مشاريع جديدة قيد التحضير ستسهم في دفعها نحو مستقبل أفضل”.

واذ نوّه بجهود رئيسة جمعية تراث طرابلس جمانة شهّال، دعا إلى “مدّ اليد والتعاون مع أشخاص ومؤسسات تعمل بإخلاص لتعزيز الهوية التراثية والثقافية للمدينة”.

وختم بدعوة أبناء طرابلس والشمال إلى” التمسك بالأمل والعمل المشترك”، مؤكدًا أنّ “التكامل بين الدولة والمجتمع هو السبيل لتحويل الإمكانات الكامنة إلى واقع مزدهر يليق بتاريخ هذه المدينة العريقة”.

وكان الوزير رسامني قد شارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط في جولة شملت معرض رشيد كرامي الدولي، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، ومرفأ طرابلس، إضافة إلى جزيرة عبد الوهاب.

في الإطار، تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع زواره في الوزارة، الملفات الإنمائية ووضع البنى التحتية في مختلف المناطق.

والتقى الوزير رسامني النائب ميشال موسى، حيث تم البحث في الأوضاع الراهنة والقضايا الإنمائية المناطقية، مؤكدا “حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات العامة في مختلف المناطق”.

واعتبر موسى “ان ما يقوم به الوزير رسامني يأتي ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة المشاريع الإنمائية، لإنجاز الأعمال في مواعيدها المحددة، وتحقيق الفائدة القصوى للمواطنين”.

والتقى الوزير رسامني، النائب أحمد الخير ، وتم البحث في أولويات البنى التحتية، والمشاريع الجاري تنفيذها، لتعزيز الخدمات وتحسين شبكة الطرق.