الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الأشغال: إعادة تشغيل مطار القليعات تمثّل "ركيزة أساسية"

منذ 23 دقيقة
وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني

وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أنّ المدينة “تمتلك طاقات وإمكانات كبيرة تجعلها نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا ينبغي أن يُصدَّر إلى مختلف المناطق اللبنانية، وما تحتاجه فقط هو الاستقرار لخلق فرص العمل وتحريك عجلة التنمية”.

وأشار خلال كلمة له في جزيرة عبد الوهاب في طرابلس، إلى أنّ “إعادة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات تمثّل “ركيزة أساسية لتحفيز الحركة التجارية والسياحية في الشمال”، موضحًا أنّ “دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمطار أُنجزت وأن المشروع بانتظار الخطوات التنفيذية لإعادة تشغيله”.

وأضاف: أنّ الحكومة الحالية “لا تكتفي بالكلام، بل تركّز على تحقيق الإنجازات الملموسة”، كاشفًا عن”أنّ طرابلس ستكون على موعد مع مشاريع جديدة قيد التحضير ستسهم في دفعها نحو مستقبل أفضل”.

واذ نوّه بجهود رئيسة جمعية تراث طرابلس جمانة شهّال، دعا إلى “مدّ اليد والتعاون مع أشخاص ومؤسسات تعمل بإخلاص لتعزيز الهوية التراثية والثقافية للمدينة”.

وختم بدعوة أبناء طرابلس والشمال إلى” التمسك بالأمل والعمل المشترك”، مؤكدًا أنّ “التكامل بين الدولة والمجتمع هو السبيل لتحويل الإمكانات الكامنة إلى واقع مزدهر يليق بتاريخ هذه المدينة العريقة”.

وكان الوزير رسامني قد شارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط في جولة شملت معرض رشيد كرامي الدولي، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، ومرفأ طرابلس، إضافة إلى جزيرة عبد الوهاب.

في الإطار، تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع زواره في الوزارة، الملفات الإنمائية ووضع البنى التحتية في مختلف المناطق.

والتقى الوزير رسامني النائب ميشال موسى، حيث تم البحث في الأوضاع الراهنة والقضايا الإنمائية المناطقية، مؤكدا “حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات العامة في مختلف المناطق”.

واعتبر موسى “ان ما يقوم به الوزير رسامني يأتي ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة المشاريع الإنمائية، لإنجاز الأعمال في مواعيدها المحددة، وتحقيق الفائدة القصوى للمواطنين”.

والتقى الوزير رسامني، النائب أحمد الخير ، وتم البحث في أولويات البنى التحتية، والمشاريع الجاري تنفيذها، لتعزيز الخدمات وتحسين شبكة الطرق.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
    وزيرة التربية تؤكد اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعياً
    وزير الزراعة نزار هاني
    وزير الزراعة تفقد مرفأ طرابلس: المستقبل واعد في ظل التنسيق القائم
    عناصر من قوى الأمن الداخلي عند نقطة تفتيش تعمل على ضبط الأمن في محافظة السويداء، سوريا، 20 يوليو/تموز 2025. رويترز
    إحباط عملية تهريب صواريخ "غراد" من سوريا إلى لبنان‎

    الأكثر قراءة

    توم براك
    رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هذا ما قاله باراك عن بري
    الدكتور بيار الخوري
    ماذا يحمل إعلان ستاندرد أند بورز بشأن لبنان.. بيار الخوري يوضح!