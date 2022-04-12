وزير الأشغال العامة والنقل عرض مع وفد الهيئة العامة للطيران المدني الإيطالي "مشروع التوأمة"

إجتمع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع وفد من الهيئة العامة للطيران المدني الإيطالي، وتم مناقشة أعمال “مشروع التوأمة” الذي يموله الإتحاد الأوروبي والذي أطلق في أيلول 2019، وسبل تعزيز التعاون بين إيطاليا ولبنان لتطوير أنظمة سلامة وأمن الطيران المدني اللبناني، ودعم تدريب الملاحين الجويين وإمكانية المساعدة في تأمين التجهيزات الفنية الحديثة وذلك من أجل الإستجابة للتحديات وتطوير قطاع الطيران بطريقة فاعلة مستدامة وسريعة تماشيًا مع المعايير الدولية.

وأعرب نائب المدير العام للطيران المدني الإيطالي فابيو نيكولاي عن إستعداد بلاده لدعم الطيران المدني اللبناني في مجالي السلامة والأمن، التي تنفذه المديرية العامة للطيران المدني في لبنان وهيئة الطيران المدني الإيطالية في سبيل تفعيل وتعزيز مشروع التوأمة.

وأشار حميه إلى أن “الإجتماع اليوم مع سفيرة إيطاليا في لبنان ووفد من سلطات الطيران المدني الايطالي يأتي في سياق تفعيل العلاقات مع كل دول العالم بإستثناء العدو الإسرائيلي، لرسم خارطة جديدة من العلاقات بين مديريتي الطيران المدني اللبناني والإيطالي لتعزيز السلامة العامة في المطار ومواكبة تحديث القوانين الحالية التي مضى عليها عشرين عامًا لتصبح ملائمة للمعايير الدولية الحديثة،” لافتًا إلى أننا “نعمل على وضع إطار قانوني ومعايير جديدة للشركات التي ستعمل على أرض المطار بإعتباره من أهم المرافق العامة اللبنانية”، شاكرًا إيطاليا حكومة وشعبًا على رصدها مبلغًا ماليًا لدعم الطيران المدني حفاظًا على السلامة العامة”.

كما لفت إلى أنه تلقى دعوة رسمية لزيارة المرافق العامة الإيطالية للإطلاع ميدانيًا، وهذا كله يأتي ضمن إطار خطة تفعيل المرافق العامة التابعة للوزارة.

وشدد حميه على أن “أزمة لبنان عابرة وبالتفاعل والتكامل مع الدول الصديقة سنتخطاها بإعتبار موقع لبنان الجغرافي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط يلعب دورًا محوريًا في المنطقة”.