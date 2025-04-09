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وزير الأشغال: الموضوع الأمني مهمّ.. وإذا في شي اعطونا أي دليل

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2025 11:46 صباحًا
وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني

وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني

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بعد تداول معلومات صحافيّة خلال الساعات الماضية عن أنّ “حزب الله” “أعاد فرض سيطرته على مرفأ بيروت ويسعى لتسهيل تهريب المعدات والأسلحة والأموال من دون أي تفتيش أو رقابة”، قام وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بجولة في المرفأ وعقد مؤتمراً صحافياً أكّد فيه أنه “سنعمل في مرفأ بيروت بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار، واجتمعت اليوم مع الأجهزة الأمنيّة في المرفأ والأمن هنا ممسوك بيد من حديد”، مضيفاً: لن نسمح لأحد أن يشكّ في قدرة تشغيل المرفأ ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس و”إذا في شي اعطونا أي دليل”.

وشدّد رسامني على أنّ “الموضوع الأمني مهمّ وفي سلّم الأولويّات، وعلينا العمل على تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها، واللجنة الموقّتة ستطلعني على كافّة الأمور التي يجب العمل عليها وسنقوم بتطويرها”.

    المصدر :
  • رويترز

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