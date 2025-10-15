الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الأشغال بحث مع السفير الإيطالي في سبل التعاون

منذ 24 دقيقة
وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور فايز رسامني
A A A
طباعة المقال

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني سلسلة اجتماعات ولقاءات في الوزارة اليوم، فأستقبل السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيلي، يرافقه وفد من القطاع الخاص، حيث تمّ بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيطاليا في المجالات المشتركة التي تعنى بها الوزارة.

وخلال اللقاء، تم عرض المشاريع التي تنفذها الوزارة في مختلف القطاعات، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير المرافئ والطرقات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بحث فرص الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية الإيطالية.

وأثنى الوزير رسامني على “الدور الذي تؤديه إيطاليا في دعم لبنان ومساندته في مجالات التنمية والبنى التحتية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.

من جهته، عبّر السفير الإيطالي عن تقديره لجهود الوزير رسامني في متابعة الملفات الحيوية، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التعاون وتبادل الخبرات لدعم مشاريع التنمية في لبنان.

وواصل الوزير رسامني لقاءاته اليوم، على التوالي مع النائبين إيهاب مطر وغادة أيوب برفقة رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي على رأس وفد من البلدية، لبحث عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية المرتبطة بعمل الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وتنفيذ المشاريع وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية ويُسهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

ويأتي ذلك ،في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير رسامني مع النواب والفاعليات المحلية، بهدف متابعة حاجات المناطق ومواكبة تنفيذ المشاريع الإنمائية والخدماتية على امتداد الأراضي اللبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس الإنماء والإعمار
    مجلس الإنماء والإعمار يوضح مستجدات مشروع جر مياه الأُولي
    إعدامات ميدانية في غزة (فرانس برس)
    غزة تحت القصف
    ألمانيا: الإعدامات في غزة تشكل أعمال إرهاب ضد السكان
    وزير الطاقة والمياه جوزيف صدي
    الصدي في عمّان لبحث تعزيز إمدادات الطاقة

    الأكثر قراءة

    وزير الزراعة نزار هاني
    وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
    المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
    استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
    بلدية تنورين
    بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا