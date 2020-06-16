وزير الأشغال: ستبدأ الرحلات السياحية في 24 تموز ولن يتم عزل الوافدين

أشار وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ إلى أن “الرحلات التجارية ستبدأ في 1 تموز، في حين أن الرحلات السياحية ستبدأ في 24 تموز”، لافتاً إلى أنه “حددنا اننا في المرحلة الأولى سنستوعب 10% من الوافدين، حيث أننا سنستقبل 2000 سائح بعد أن كنا نستقبل في فصل الصيف 20 ألف سائح”.

وافاد النجار، في حديث تلفزيوني، بانه “يجب انه يكون هناك زجاج عازل امام مكتب كل موظف، وسنراعي أيضاً المسافة بين الركاب واجراءات الصحية المطلوب اعتمادها”، موضحاً أن “كل شخص فييوجد في دولته فحص “بي سي آر”، يجب أن يقوم الشخص بالفحص حيث لا يمكنه الصعود إلى الطائرة إن كان مصاباً كذلك يتوجب عليه اعادة الفحص في ​مطار بيروت​، ولا يوجد حجر بل بعد صدور نتيجة التحليل نقوم بالاجراءات اللازمة”.

كما نوه بأنه “في الدول التي لا يتوفر فيها فحص “بي سي آر” سيكون على الوافد إجراء الفحص هنا، ويعيد اجراؤه بعد 48 ساعة، ويكون فحص على حساب ​الحكومة​ وآخر على حسابه الخاص”.